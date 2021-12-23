Актер Джеймс Франко признал, что имел половые связи со студентками 2:48
No Comment
В США женщина родила, пока ee Tesla ехала на автопилоте в больницу
Супруга Макрона подаст жалобу на распространителей слухов о том, что она трансгендер
В Финляндии взорвали автомобиль Tesla с манекеном Илона Маска внутри
Жерара Депардье обвинили в изнасиловании
Фармацевт предупредила об опасности популярного лекарства
Популярного 28-летнего рэпера зарезали перед выступлением на фестивале
Сотням фанатов Тейлор Свифт могут грозить штрафы
Инсайдер рассказал, как Кейт Миддлтон отреагировала на отъезд принца Гарри и Меган Маркл
Найдено универсальное спасение от жары и холода в домах
Рождественская елка, купленная в интернете, развеселила соцсети
Выбросивший диск с биткоинами мужчина привлек к поискам NASA
Названа причина возможного краха британской монархии
В сети разразился скандал из-за задания ведущего на конкурсе «Мисс Вселенная»
Ким Кардашьян сдала государственный экзамен по праву
Двойник Илона Маска из Китая удивил соцсети
Time признал Илона Маска «Человеком года»
У дома Кайли Дженнер арестовали хотевшего сделать ей предложение фаната
Мадонна назвала извинения 50cent «фальшивкой»
Звезда бондианы откровенно рассказала о харассменте на прослушивании
Раскрыт секрет маленького кармана на джинсах
На Сицилии епархии пришлось извиняться после слов священника о Санта-Клаусе
Ким Кардашьян подала на развод
Бритни Спирс станцевала в откровенном наряде и вызвала споры в сети
Первое издание «Гарри Поттера» продали на аукционе за рекордные $471 тыс.
Маска заподозрили в тайном поиске жилья
Недавно продавшего последний дом гендиректора SpaceX Илона Маска заподозрили в тайном поиске нового жилья. Как пишет Wall Street Journal, миллиардер около года проживает в особняке друга в Остине и намерен приобрести недвижимость в том же районе.
В 2020 году Маск пообещал избавиться от материального имущества, в том числе от всех принадлежащих ему домов. В декабре 2021-го стало известно, что миллиардер продал последний особняк и официально стал бездомным. Сам Маск заявлял, что теперь арендует у SpaceX дом-конструктор площадью 37 квадратных метров и стоимостью 50 тысяч долларов в техасском Бока Чика, недалеко от завода по производству ракет Starship.
Однако, по данным источников WSJ, бизнесмен около года проживает в особняке своего друга Кена Хауэри, который стоял с ним у истоков платежной системы PayPal. Резиденция расположена в престижном районе техасского Остина, рядом с горой Боннелл и рекой Колорадо. На территории поместья есть бассейн, джакузи и личная лодочная стоянка. В 2018 году этот особняк стоил 12 миллионов долларов.
Осведомленные источники сообщили, что Маск подыскивает себе жилье в том же районе, уже нанял риелторов и посмотрел несколько вариантов. Миллиардер заинтересовался домом известного техасского дизайнера Кендры Скотт, но сделка не состоялась — бизнесмен несколько раз не явился на просмотр.
После публикации материала WSJ Кен Хауэри опроверг, что Маск живет в его доме. По словам сооснователя PayPal, миллиардер иногда приезжает к нему и останавливается как гость. Сам Илон Маск тоже отрицает сказанное в газете и утверждает, что не собирается покупать дом где-либо. Однако источники WSJ отметили, что для главы SpaceX важна конфиденциальность при выборе и покупке недвижимости. Продавцы элитного жилья в Остине допускают, что Маск купит дом втайне от всех.
Еще на Mediatavr