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No Comment, 20:39, 23 декабря 2021

Маска заподозрили в тайном поиске жилья

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Недавно продавшего последний дом гендиректора SpaceX Илона Маска заподозрили в тайном поиске нового жилья. Как пишет Wall Street Journal, миллиардер около года проживает в особняке друга в Остине и намерен приобрести недвижимость в том же районе.

В 2020 году Маск пообещал избавиться от материального имущества, в том числе от всех принадлежащих ему домов. В декабре 2021-го стало известно, что миллиардер продал последний особняк и официально стал бездомным. Сам Маск заявлял, что теперь арендует у SpaceX дом-конструктор площадью 37 квадратных метров и стоимостью 50 тысяч долларов в техасском Бока Чика, недалеко от завода по производству ракет Starship.

Однако, по данным источников WSJ, бизнесмен около года проживает в особняке своего друга Кена Хауэри, который стоял с ним у истоков платежной системы PayPal. Резиденция расположена в престижном районе техасского Остина, рядом с горой Боннелл и рекой Колорадо. На территории поместья есть бассейн, джакузи и личная лодочная стоянка. В 2018 году этот особняк стоил 12 миллионов долларов.

Осведомленные источники сообщили, что Маск подыскивает себе жилье в том же районе, уже нанял риелторов и посмотрел несколько вариантов. Миллиардер заинтересовался домом известного техасского дизайнера Кендры Скотт, но сделка не состоялась — бизнесмен несколько раз не явился на просмотр.

После публикации материала WSJ Кен Хауэри опроверг, что Маск живет в его доме. По словам сооснователя PayPal, миллиардер иногда приезжает к нему и останавливается как гость. Сам Илон Маск тоже отрицает сказанное в газете и утверждает, что не собирается покупать дом где-либо. Однако источники WSJ отметили, что для главы SpaceX важна конфиденциальность при выборе и покупке недвижимости. Продавцы элитного жилья в Остине допускают, что Маск купит дом втайне от всех.

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